Son dakika haberi: TARSUS'TA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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Son dakika haberi: TARSUS'TA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MERSİN'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Büro Amirliğince PKKKCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptığı, eylemlere katıldığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda B.E, C.Y, S.B, Y.N. ve Z.Y. gözaltına alındı.

Adreslerinde dijital malzemeler ele geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi: TARSUS'TA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika haberi: TARSUS'TA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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