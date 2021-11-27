Son dakika haberi: TARSUS'TA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Büro Amirliğince PKKKCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptığı, eylemlere katıldığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda B.E, C.Y, S.B, Y.N. ve Z.Y. gözaltına alındı.

Adreslerinde dijital malzemeler ele geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.