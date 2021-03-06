Son dakika haberi | Tarsus'ta polis denetimlerinde bir haftada 223 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir haftalık polis denetimlerinde 223 zanlı yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir haftalık polis denetimlerinde 223 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte belirli noktalarda huzur ve güven uygulaması ile denetimler gerçekleştirdi.

Tabanca, kesici ve delici aletlerin ele geçirildiği denetimlerde 10 bin 421 GBT sorgusu yapıldı, aranan 223 şüpheli yakalandı.

Ekipler ayrıca, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 31 kişiye toplam 27 bin 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 102 kişiye de 87 bin 720 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt