Son dakika haberi | Tarsus'ta Kovid-19 tedbirleri sürüyor
06.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:55
Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'la mücadele çalışmalarında görev alan ekiplerin sayısı arttırıldı.
İlçede genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, her gün 3 mahalleyi dezenfekte ediyor.
Uygulama noktalarında vatandaşlara hijyen paketi dağıtılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt