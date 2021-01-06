Son dakika haberi | Tarsus'ta Kovid-19 tedbirleri sürüyor
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Son dakika haberi | Tarsus'ta Kovid-19 tedbirleri sürüyor

06.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:55
Son dakika haberi | Tarsus'ta Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'la mücadele çalışmalarında görev alan ekiplerin sayısı arttırıldı.

İlçede genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, her gün 3 mahalleyi dezenfekte ediyor.

Uygulama noktalarında vatandaşlara hijyen paketi dağıtılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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