Son dakika haberi: Tarsus'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Yarenlik alanında gerçekleştirilen denetime katılan Otcu, bölgedeki iş yerlerini gezerek kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnaf ve vatandaşla sohbet eden Otcu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan