Son dakika haberi: Tarsus'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son dakika haberi: Tarsus'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

17.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:56
Son dakika haberi: Tarsus'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Son dakika haberleri... Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Yarenlik alanında gerçekleştirilen denetime katılan Otcu, bölgedeki iş yerlerini gezerek kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnaf ve vatandaşla sohbet eden Otcu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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