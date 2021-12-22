Son dakika haberi | Tarsus'ta evde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Tarsus'ta, annesinin çöp dökmek için evden çıktığı sırada kapı üzerine kilitlenen 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus'ta, annesinin çöp dökmek için evden çıktığı sırada kapı üzerine kilitlenen 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Bağlar Mahallesi'nde apartmanın 4. katında oturan anne, kapıyı açık bırakarak, çöp dökmek için dışarı çıktı.
Kapının kapanması üzerine 1,5 yaşındaki çocuğu içerde kalan anne, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri, evin balkonuna merdivenle çıkarak 1,5 yaşındaki çocuğu kurtardı.
Çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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