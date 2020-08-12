Son dakika haberi | Tarsus'ta çıkan yangında 2 ton saman kül oldu
Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde inşaat halindeki bir evin alt katında çıkan yangın 2 ton samanı küle çevirdi.
12.08.2020 09:08 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:12
Mersin'in Tarsus ilçesinde inşaat halindeki bir evin alt katında çıkan yangın 2 ton samanı küle çevirdi.
Yangın, ilçeye bağlı Taşçılı Mahallesi 2 katlı evin alt katında çıktı. Ahmet Çelik adlı kişiye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İnşaat çalışmasının da yapıldığı evin birinci katında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi yangın söndürülürken, 2 ton saman küle döndü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
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Kaynak: İHA