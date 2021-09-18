Son dakika haberi: Tarsus'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Sandal mahallesindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye bir helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre, 5 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.???????
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri