Son dakika haberi... Tarsus'ta aynı kavşakta bir günde 2 kaza... O anlar kamerada Son dakika gelişmesine göre Tarsus'ta aynı kavşakta bir günde 2 kaza... O anlar kamerada Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı kavşakta iki araç aynı gün kaza yaparak takla attı.

Tarsus'ta aynı kavşakta bir günde 2 kaza... O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı kavşakta iki araç aynı gün kaza yaparak takla attı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki ilk kaza dün gece meydana gelirken, ikinci kaza ise bugün akşam üstü yaşandı. Haşim K. yönetimindeki 35 HB 7109 plakalı araç, Yeniömerli Mahallesi Yeşilyol Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, bilinmeyen bir nedenle diğer şeritten gelen aracın çarpmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç takla atarak dururken, araç içinde bulunan ve yaralanan iki kişi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan diğer bir kazada ise kavşakta dönüş yapan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü hafif yaralandı.

Kaynak: İHA