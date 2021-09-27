Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü - Haberler
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Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, aralarında yol meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, aralarında yol meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, olay Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet K. (49), evlerinin önünden geçen yol yüzünden aralarında husumet bulunan ağabeyi Hüseyin K. (63) ve yeğeni Eyüp K. (41) ile arazide karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ahmet K., yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi Hüseyin K. ve yeğeni Eyüp K.'ye defalarca ateş etti. Baba ile oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Ahmet K. olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. - MERSİN

Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü

Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü
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Haber: Yol yüzünden ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldürdü - Haberler
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