Son dakika haberi! Tarsus'ta 2 gündür haber alınmayan kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi! Tarsus'ta 2 gündür haber alınmayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi! Tarsus'ta 2 gündür haber alınmayan kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Eski Ömerli Mahallesi'nde yalnız yaşayan Cahit Coşkun'dan (61) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte eve giden polis, Coşkun'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Coşkun'un, cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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