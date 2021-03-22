Son dakika haberi... Tarsus'ta 2 ayrı silahlı olayda 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Tarsus'ta 2 ayrı silahlı olayda 2 kişi yaralandı

22.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:41
Son dakika haberi... Tarsus'ta 2 ayrı silahlı olayda 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 ayrı alacak verecek meselesinde 2 kişi silahla yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 ayrı alacak verecek meselesinde 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilk olayda Yunus Emre Mahallesi'nde taraflar arasında yaşanan tartışma büyüyünce B.K. (28), silahla vurularak bacağından yaralandı. Kendi imkanlarıyla olay yerinden devlet hastanesine giden yaralı B.K. tedavi altına alındı. Bacağından vurulan şahısla yapılan görüşmeler sonucu emniyet güçleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şüpheli iki şahıstan birini olayda kullanılan silahla birlikte yakalarken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İkinci olay ise Fevzi Çakmak Mahallesi 1725 sokak üzerinde meydana geldi. C.Y. (20) ile M.S. (27) alacak verecek yüzünden kavga ettiler. C.Y. sağ ayak bileğinden silahla yaralandı. Olaydan sonra firar eden M.S.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Caner Erkin Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Tarsus'ta 2 ayrı silahlı olayda 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 09:42:41. #1.14#
title