Son dakika haberi! TARSİM'den yangın ve sel hasarları hakkında son durum değerlendirmesi

Son dakika ekonomi haberi: TARSİM, ülkemizde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen yangın ve sel hadiseleri nedeniyle ortaya çıkan hasarların son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak;

TARSİM, ülkemizde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen yangın ve sel hadiseleri nedeniyle ortaya çıkan hasarların son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak; zarar gören üretici ve yetiştiricilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve sigortalılara ihbarların yapılabileceği iletişim kanallarını hatırlattı.

TARSİM'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftalarda ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlar sebebiyle sigortalı üretici ve yetiştiricilerden alınan ihbar adetlerinin 890'a yükseldiği, en yüksek ihbar adedinin Antalya'dan ve hayvan hayat sigortaları branşından alındığı kaydedildi.

Batı Karadeniz'de etkili olan sel sebebiyle ise de toplam 2.155 adet hasar ihbarı alındığı belirtilirken; Ordu ilinden 1.659 adet Bitkisel Ürün Sigortaları ve 3 adet Hayvan Hayat Sigortaları olmak üzere toplam 1.662 adet ihbar alındığı aktarıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizin pek çok noktasında meydana gelerek, can ve mal kayıplarına yol açan ve aynı zamanda tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkileyen "yangın" ve Batı Karadeniz'de etkili olan "sel" hadiseleri sebebiyle tüm ekibimiz çalışmalarını büyük bir hassasiyetle ve titizlikle sürdürmektedir.

Söz konusu yangın olaylarının meydana gelmesini takiben; Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, İzmir, Karaman, Aydın ve Burdur illerinden 890 adet ihbar alınmıştır. Toplam 698 adet hasar ihbarı yapılan Antalya'daki ihbarların büyük bir kısmını hayvan hayat sigortaları branşı oluşturmaktadır. Bu branşı, sera ve bitkisel ürün sigortaları branşları takip etmektedir. Şimdiye kadar toplam 10 ilden yangın nedenli ihbar alınmıştır. Alınan hasar ihbarlarını takiben eksper görevlendirmeleri çok hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Hasar tespit çalışmaları mevcut durumda 46 eksper ve ilgili Bölge Müdürlüklerimizin nezaretinde sahada devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzde hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize hasar ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Mevcut durumda dosyaları tamamlanan üretici ve yetiştiricilerimize 9.5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiş olup, 1.6 milyon TL daha ödeme yapılacaktır.

Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'deki illerde etkili olan sel hadisesi sebebiyle, Bartın, Kastamonu, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden toplam 2.155 adet hasar ihbarı alınmış olup, ihbarların tamamına yakınını Bitkisel Ürün Sigortası branşı oluşturmaktadır. Hasar tespit çalışmalarında 65 eksper görev almaktadır. Genel Müdürlüğümüzde hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize hasar ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Hasarları olan üretici ve yetiştiricilerimiz, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için hasar ihbarında bulunmalıdır. Hasar ihbarları, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde, pek çok kanal aracılığıyla 7/24 gerçekleştirilebilmektedir. Bitkisel ürün, sera sigortaları ve hayvan hayat sigortaları branşları için, 0850 250 82 77 numaralı Hasar İhbar Hattımız, TARSİM Mobil ve kurumsal internet sitemiz www.tarsim.gov.tr'deki poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı üzerinden yapılabilmekle birlikte, Bitkisel Ürün ve Sera Sigortası branşları için bu kanallara ek olarak yetkili acenteler aracılığıyla da ihbarda bulunulabilmektedir. Bir daha böyle olaylarla karşılaşmamak ümidiyle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yangın ve sel hadiselerinin meydana geldiği tüm bölgelerdeki halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı