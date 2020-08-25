Son dakika haberi... Tarlaya koyun girdi tartışması kanlı bitti: 2 ölü Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde, tarlaya koyunların girmesi yüzünden çıkan kavga iki hayata mal oldu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, tarlaya koyunların girmesi yüzünden çıkan kavga iki hayata mal oldu. Komşusu Nedim Kaya'yı (44) öldüren Ramazan Eklioğlu (44), olay yerine yakın bir noktada tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda tarlasına giren domuzları kovmak için arazisinin bulunduğu bölgeye giden Kaya, burada Eklioğlu'na ait koyunların tarlasına girdiğini gördü.

Bunun üzerine iki komşu arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Eklioğlu, yanında bulunan ruhsatsız av tüfeği ile Kaya'ya ateş etti. Bölgeye ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Nedim Kaya'nın öldüğünü tespit etti.

Olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği Karaoğlanlar Mahallesi'nde bir ağılda Eklioğlu'nun da cansız bedenini buldu.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kriminal çalışma sonrasında Eklioğlu'nun da tüfek ile vurularak öldüğünü tespit etti. Eklioğlu'nun olay sonrasında intihar ettiği tahmin ediliyor. Kaya ve Eklioğlu'nun cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA