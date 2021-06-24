Son dakika haberi | Tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp, öldü
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Son dakika haberi | Tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp, öldü

Son dakika haberi | Tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp, öldü
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlasını sürdüğü sırada şarampole devrilen traktörünün altında kalan Ramiz Baykul (78), hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlasını sürdüğü sırada şarampole devrilen traktörünün altında kalan Ramiz Baykul (78), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde kırsal Hacıkara Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını süren Ramiz Baykul yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Baykul'un akşam saatlerinde eve dönememesinden şüphelenen ailesi tarlaya gittiğinde traktörün şarampole devrildiğini ve Ramiz Baykul'un aracın altına hareketsiz yattığını gördü. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Baykul'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ramiz Baykul'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi | Tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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