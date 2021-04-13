Son dakika haberi: Tarımsal üretimin ve verimliliğin artması için protokol
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Son dakika haberi: Tarımsal üretimin ve verimliliğin artması için protokol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tarımsal üretimin ve verimliliğin artması için protokol

Son dakika habere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) arasında, tarımsal üretimin ve verimliliğin artması ile eğitim konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) arasında, tarımsal üretimin ve verimliliğin artması ile eğitim konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması ile tohumculuğun geliştirilmesine yönelik altyapının oluşturulması, uygulamaya yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri ile personel, öğrenci ve çiftçilere yönelik eğitim ve yayım hizmetlerinin işbirliği içerisinde yürütülmesi amacıyla hazırlanan alanında ilk işbirliği protokolü, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve BÜGEM Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir'in katılımları ile gerçekleştirildi.

Üretimin ve verimliliğin artması hedefleniyor

Gerçekleşen protokol ile bakanlığın öncelik verdiği konularda, üniversite bünyesinde açılacak Yüksek Lisans Programlarına Bakanlık personeli için ek kontenjan ayrılarak Bakanlık personelinin akademik gelişimlerine katkı da sağlanacağı belirtildi. Üniversitenin Eğitim-Öğretim Altyapısının Ortak Kullanımını içeren protokolde, tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması, yeni bilgi ve teknolojilerin hızlı ve etkin bir şekilde çiftçilere ulaştırılmasında, çiftçi eğitim çalışmalarında, eğiticilerin eğitimi gibi konularda ve bakanlığın ihtiyaç duyabileceği eğitim uygulama merkezleri için gerekli altyapıların Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nce sağlanacağı vurgulandı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, protokol kapsamında kaynakların doğru ve etkin kullanımını hedeflediklerini belirterek, "Protokol kapsamında, kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla üniversitemiz ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün sahip olduğu Laboratuvarlar, Araziler, Makine ve teçhizatlar, Uygulama alanları ve AR-GE merkezlerinin ortak kullanımı amaçlanarak kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve israfın önlenmesi hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

İmzalanan protokol ile üniversite-kamu iş birliğinin artırılmasının amaçlandığını belirten Rektör Karabulut, "Bakanlığın öncelikli çalışma konularının oluşturulmasında iş birliği yapılması, ileri AR-GE projeleri geliştirilmesi ve kurumların bünyesinde bulunan yetişmiş insan kaynaklarının verimini artırmaya yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde Doktora derecesine sahip personellerin, üniversitemizin ilgili enstitülerinde yürütülen tezlerde ikinci danışman olarak yer almasına imkan sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"MTÜ öğrencileri stajyer olarak kabul edilecek"

Protokol ile imza altına alınan en önemli konulardan birisinin de üniversite öğrencilerinin mesleki tecrübe kazanması olduğuna parmak basan Karabulut, "Mesleki Eğitim Kanunu ile Bakanlıkça belirlenen kriterler ve bütçe imkanları çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığına toplam personel sayısının en az yüzde 5'i oranında MTÜ öğrencilerinin stajyer olarak kabul edilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu. Bu sayede, MTÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri üniversitede aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerini mesleki tecrübelerle geliştirmeleri sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılanacaktır" dedi. - MALATYA

Son dakika haberi: Tarımsal üretimin ve verimliliğin artması için protokol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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