Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı, Sultan Alparslan'ın siluetini yapıp görüntüsünü paylaştı
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, Sultan Alparslan'ın siluetini yapıp görüntüsünü paylaştıTarım ve Orman Bakanlığı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğinde Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutlarında siluetinin yapıp görüntüsünü paylaştı.
26.08.2020 13:04 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:11
Tarım ve Orman Bakanlığı, Sultan Alparslan'ın siluetini yapıp görüntüsünü paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğinde Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutlarında siluetinin yapıp görüntüsünü paylaştı.
ANKARA (DHA)
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Kaynak: DHA