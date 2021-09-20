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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı heyetinden Vali Çağatay'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı heyetinden Vali Çağatay'a ziyaret

Son dakika yaşam haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu ve Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu ve Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

2021 yılında Bitlis'te yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında projeleri yerinde görme ve Tarla Günü'ne katılma amacıyla Bitlis'i ziyaret eden Hasdemir ve Yurtkulu, kentte yapacakları çalışmalar hakkında Vali Oktay Çağatay ile bilgi alışverişinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Oktay Çağatay, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir ve Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu'ya teşekkür etti. - BİTLİS

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