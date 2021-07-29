Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi...

Son dakika haberler: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor"