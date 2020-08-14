Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de otluk alanda çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu
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Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de otluk alanda çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu

Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle söndürme çalışmalarını yerinde takip etmek üzere bölgeye geldi.

14.08.2020 04:03 | Son Güncelleme: 14.08.2020 04:09

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle söndürme çalışmalarını yerinde takip etmek üzere bölgeye geldi. Bakan Pakdemirli, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı'dan bilgi aldıktan sonra yangının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de otluk alanda çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu

Kaynak: AA

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