Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Giresun'daki sel bölgesine geri döndü
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Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Giresun'daki sel bölgesine geri döndü

Son dakika gündem haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan yangındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere dün bu ile giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün öğle saatlerinde tekrar Giresun'daki sel bölgesine geri döndü.

Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Giresun'daki sel bölgesine geri döndü
25.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:11

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan yangındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere dün bu ile giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün öğle saatlerinde tekrar Giresun'daki sel bölgesine geri döndü.

Giresun-Ordu Havalimanı'ndan helikopterle bölgeye gelen ve son çalışmaları havadan inceleyen Bakan Pakdemirli, ardından Dereli ilçe merkezinde DSİ tarafından yapılan çalışmaları takip etti, esnafla sohbet etti, yapılacak çalışmaları anlattı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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