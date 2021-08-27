Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde inceleme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde inceleme yaptı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ve Babaçay köyünde inceleme yapan Bakan Pakdemirli'ye Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililer eşlik etti.

Pakdemirli, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afet Koordinasyon Merkezinde toplantıya katılan Pakdemirli, daha sonra ilçeden ayrıldı.

??????

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Burak Elmas Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 17:51:55. #1.16#

title