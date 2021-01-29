Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor.

29.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:56
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor. Mutlaka bu tesislerin oluşmasına kırsal kalkınma destekleriyle katkı vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Caner Cindoruk Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Arda Turan Fernando Muslera Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Aralık Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 17:56:31. #1.15#
title