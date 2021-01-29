Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor.
29.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:56
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim modelini özellikle hayvancılık alanında kullanmamız gerekiyor. Mutlaka bu tesislerin oluşmasına kırsal kalkınma destekleriyle katkı vereceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş