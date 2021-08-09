Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."
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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın.'
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz.
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz.'
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz."
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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın." - Haberler
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