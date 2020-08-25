Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Yaklaşık 50 bin metreküpten fazla... Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Yaklaşık 50 bin metreküpten fazla özellikle şehrin içine girmiş rüsubatı kaldırdık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Yaklaşık 50 bin metreküpten fazla özellikle şehrin içine girmiş rüsubatı kaldırdık." Kaynak: AA