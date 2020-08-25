Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Yaklaşık 50 bin metreküpten fazla...
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Yaklaşık 50 bin metreküpten fazla özellikle şehrin içine girmiş rüsubatı kaldırdık.
25.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:44
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Yaklaşık 50 bin metreküpten fazla özellikle şehrin içine girmiş rüsubatı kaldırdık."
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Kaynak: AA