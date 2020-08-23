Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Tüm zarar gören yerlerle ilgili...
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Tüm zarar gören yerlerle ilgili temizlik ve tespit çalışmalarımızı yapıyoruz.
23.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:32
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Tüm zarar gören yerlerle ilgili temizlik ve tespit çalışmalarımızı yapıyoruz."
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Kaynak: AA