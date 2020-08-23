Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Tüm zarar gören yerlerle ilgili... Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Tüm zarar gören yerlerle ilgili temizlik ve tespit çalışmalarımızı yapıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Giresun'daki sel) Tüm zarar gören yerlerle ilgili temizlik ve tespit çalışmalarımızı yapıyoruz." Kaynak: AA