Son dakika haberi | Tarım işçisi çocuklar tatillerini çalışarak geçiriyor
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Son dakika haberi | Tarım işçisi çocuklar tatillerini çalışarak geçiriyor

Son dakika haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde şeker pancarı tarlalarında çapa yapan çocuk tarım işçileri, tatillerini çalışarak geçiriyor.

Son dakika haberi | Tarım işçisi çocuklar tatillerini çalışarak geçiriyor
24.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:01

Sivas'ın Ulaş ilçesinde şeker pancarı tarlalarında çapa yapan çocuk tarım işçileri, tatillerini çalışarak geçiriyor.

Korona virüs nedeniyle eğitim ve öğretime erken ara verilince aileleri ile birlikte Şanlıurfa'dan Sivas'a gelen çocuklar, şeker pancarı tarlalarında çalışarak vakit geçiriyor. Küçük yaştaki çocuklar günlük 11 saat çalışma karşılığında 70 lira yevmiye alıyor. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu sıcaklığa rağmen çalışmaya devam eden tarım işçileri, para kazanmak için çalışmaya mecbur olduklarını söylediler.

Kemal Tunç, okulların tatil olmasının üzerine çocukları ile birlikte çalışmaya geldiklerini belirterek, "Çalışmak için geldik. Çoluk, çocuğumla birlikte geldim. 4 kız çocuğum var dördü de yanımda. Sabah 7 akşam 6 olarak çalışıyoruz. Yevmiyemiz 70 lira" dedi.

Roza Tunç isimli genç tarım işçisi kadın, "Osmaniye'den çalışmaya geldik. Zor oluyor ama kolay bir iş yok. Sıcakta çalışıyoruz ama ne yapalım zor durumdayız, çalışıyoruz" dedi.

Şeker pancarı tarlalarında günlük 11 saatlik çalışmayla aile bütçelerine katkı sağlayan çocuklar ise güzel zaman geçirdiklerini söylediler. - SİVAS

Kaynak: İHA

Manşet

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