Son dakika haberi... Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı (2)
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Son dakika haberi... Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı (2)

Son dakika haberi... Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İLK İŞ GÜNÜYMÜŞMersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerinin midibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Dürdane Doğan'ın (38), bugün ilk iş günü olduğu öğrenildi.

İLK İŞ GÜNÜYMÜŞ

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerinin midibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Dürdane Doğan'ın (38), bugün ilk iş günü olduğu öğrenildi. Ailesinin geçimine katkı sağlamak için bahçe ve üzüm bağlarında tarım işçisi olarak işe başlayan, evli ve 3 çocuk annesi Doğan'ın ailesinin, kazayla ilgili davacı olacağı belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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