Son dakika haberi... Tarihi eserleri alıcı gibi davranan jandarmaya satmaya çalıştılar Son dakika gündem haberi: KÜTAHYA'da, alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

KÜTAHYA'da, alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda haç, mühür ve yüzüğün de aralarında olduğu 7 tarihi eser ele geçirildi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tarihi eser kaçakçılarıyla müşteri gibi irtibat kuran jandarma ekipleri, Yoncalı Mahallesi'nde buluşma noktasına gelen şüpheliler S.P., H.D. ve E.Y.'yi ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 4 adet haç, mühür, yüzük ve tarihi obje incelenmesi için Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA