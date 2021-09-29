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Tarihi eser operasyonu polis kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 5 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 5 bin 829 obje ve sikkeler İstanbul'da sergilendi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 5 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 5 bin 829 obje ve sikkeler İstanbul'da sergilendi.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tarihi eser kaçakçılığına yönelik harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün İstanbul, Sivas, Balıkesir, Tekirdağ ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Tarihi Eser Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, baskınlarda Roma - Bizans dönemine ait olabileceği değerlendirilen 901 adet obje olmak üzere toplam 5 bin 829 parça eserin ele geçirildiği duyurulmuştu.

Yakalanan tarihi eser kaçakçılarının emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, operasyonda ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Söz konusu tarihi eser ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler, müdürlük binasında kurulan stantta basın mensuplarına gösterildi.

Sergilenen eserler arasında çeşitli medeniyetlere ait kolye, zincir, mühür ve figürden oluşan objeler, hayvan fosili ile Bizans ve Roma dönemine ait sikkeler yer alıyor. Yapılan operasyonla ülke sınırlarında yaşanmış uygarlıklara ait kültürel varlıkların kayıtsız olarak yer değiştirmesinin ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasının önüne geçildiği ifade ediliyor.

Öte taraftan tarihi eser kaçakçısı 11 şüpheli hakkında "2863" Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Tarihi eser operasyonu polis kamerasında

Tarihi eser operasyonu polis kamerasında

Tarihi eser operasyonu polis kamerasında

Tarihi eser operasyonu polis kamerasında

Tarihi eser operasyonu polis kamerasında

Tarihi eser operasyonu polis kamerasında

Tarihi eser operasyonu polis kamerasında

Tarihi eser operasyonu polis kamerasında

Tarihi eser operasyonu polis kamerasında

Tarihi eser operasyonu polis kamerasında
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