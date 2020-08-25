Son dakika haberi... Tarihi binanın çatısında yangın Son dakika haberleri: İZMİR'in Konak ilçesinde tarihi yapının çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı.

İZMİR'in Konak ilçesinde tarihi yapının çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, binayı sarmadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi'ndeki iki katlı tarihi bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanı gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirirken, olay yerine AKS 110 ve polis ekipleri de sevk edildi. 7 itfaiye ekibi, yangına merdivenle müdahale ederken, cadde hem trafiğe hem de yaya girişine kapatıldı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, trafik de yeniden normal akışına döndü.

Kaynak: DHA