Son dakika haberi! Tarihi barındıran Boğazkale turizm potansiyelini güçlendiriyor
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Son dakika haberi! Tarihi barındıran Boğazkale turizm potansiyelini güçlendiriyor

Son dakika gelişmesine göre Anadolu'da kurulan ilk uygarlık Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) aldığı 3,5 milyon lira hibeyle turizm potansiyelini güçlendiriyor.

Son dakika haberi! Tarihi barındıran Boğazkale turizm potansiyelini güçlendiriyor
17.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:26

Anadolu'da kurulan ilk uygarlık Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) aldığı 3,5 milyon lira hibeyle turizm potansiyelini güçlendiriyor.

Sınırları içinde Kalkolitik Çağ'dan bugüne 8 bin yıllık geçmişe sahip yerleşim kalıntılarını da barındıran Boğazkale, UNESCO Dünya Mirası ve Dünya Belleği listelerindeki tek antik şehir unvanıyla, Türkiye'nin önemli turizm mekanları arasında yer alıyor.

Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'deki etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, özellikle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Boğazkale Kaymakamlığınca ilçedeki turizm altyapısını güçlendirmek amacıyla son yıllarda önemli projeler hayata geçiriliyor. Başta OKA olmak üzere Avrupa Birliği ve UNESCO hibelerinden yararlanarak hayata geçirilen projelerle, turistlerin keyifle vakit geçirebileceği alternatifler oluşturuluyor.

Çorum Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, Ajansın TR83 Bölgesi'nde yer alan Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat'a hizmet verdiğini söyledi.

Bölgede 4 ile bağlı 47 ilçe bulunduğunu belirten Çiftçi, Boğazkale'nin sahip olduğu turizm potansiyeli nedeniyle diğer ilçelerden ayrıldığını vurguladı.

Çiftçi, son dönemde Boğazkale'de çok sayıda hibe projesinin hayata geçirildiğine işaret ederek, "Boğazkale, Ajansımız ve İl Özel İdaresinden 3,5 milyon liralık kaynak kullanmış. Geçmişte görev yapanlar kadar şu anki Kaymakamımızın da büyük emek ve çabalarının olduğunu söyleyebilirim. Merhum Ahmet Tevfik İleri, 'Bu mazlum ve mübarek millete hizmet etmek, ibadetlerin en kutsi olanıdır.' diyor. Dolayısıyla millete hizmet yolunda Allah hepimize yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman'ın bu yıl İçişleri Bakanlığınca "yılın idarecisi" seçildiğine dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

"Boğazkale Kaymakamlığı son dönemde Hitit köyü yapım ve çevre düzenlemesi, Budaközü Vadisi'nin doğa turizmine kazandırılması, 350 yıllık Dulkadiroğulları Konağı'nın restorasyonu gibi projelere hibe desteği aldı. Bunların yanı sıra bazı teknik ve fizibilite projelerinden de yararlanıldı. Dolayısıyla Boğazkale, diğerlerine göre OKA'dan en fazla istifade eden ilçemiz oldu. Hayata geçirilen projeler sayesinde ilçede hareketlilik oluştu."

"Boğazkale'de saklı tarih var"

Çorum sınırları içinde yer alan Hattuşa, Boğazkale ve Şapinova'nın Hititlerin önemli siyasi ve askeri merkezlerinden olduğuna değinen Çiftçi, "Boğazkale'de saklı tarih var ancak hepsi bu kadar değil. Alacahöyük'te bir kazı alanımız, Ortaköy'de de Şapinova Ören Yeri var. İçlerinde en ön plana çıkan Boğazkale'deki Hattuşa. Buraların daha fazla ziyaretçi çekmesi hem ilimiz hem de bölge açısından önemli." dedi.

TR83 Bölgesi'ndeki illerin turizm pastasından daha fazla pay almak için Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çatısı altında birlikte hareket ettiğini anlatan Çiftçi, ziyaretçilerin Alacahöyük'ten başlayıp Amasya'ya, ardından Tokat ve Samsun'a gidip keyifli zaman geçirmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Çiftçi, OKA'nın kuruluşundan bu yana turizm altyapısının güçlendirilmesi, yenilikçilik, kırsal kalkınma, inovasyon ve KOBİ gibi konularda pek çok projeyi desteklediğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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