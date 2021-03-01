Son dakika haberi | Tarih dizilerinden etkilenen Osmaniyeli bıçak ustası hediyelik savaş aleti yapımına yöneldi

Osmaniye'de 5 yıldır bıçakçılık yapan Eshabil Avşar, tarih dizilerinden etkilenerek başladığı hediyelik savaş aletleri üretiminde talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Gençliğinde bıçak toplayarak koleksiyon yapan 42 yaşındaki emekli uzman çavuş Eshabil Avşar, 5 yıl önce kent merkezinde bir bıçak atölyesi açtı.

Yaptığı bıçakları hem iç pazara hem de yurt dışına gönderen Avşar, tarih dizilerinin etkisiyle hediyelik kılıç, kalkan ve hançer yapımına yöneldi.

Vatandaşların da eski savaş aletlerine ilgisinin fazla olduğunu gören Avşar, talebe yetişebilmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde sadece bıçak yaparken farklı ürünlere yöneldiğini anlattı.

"Tarih dizilerinden etkilenerek unutulmaya yüz tutmuş kılıç, kalkan ve hançer gibi savaş aletlerini yapıyoruz." diyen Avşar, hediyelik savaş aletlerinin sap kısmını, boynuz ve ahşap gibi geri dönüşümlü ürünlerden imal ettiklerini söyledi.

- Tarihi dizileri talep patlamasına yol açtı

Bu tür ürünlere geçmiş yıllarda çok az insanın ilgisi olduğunu ve ayda 1 ya da 2 kişinin gelerek bu tür özel ürünler sipariş ettiğini kaydeden Avşar, şöyle konuştu:

"Yayınlanan tarihi dizilerden sonra bu tür ürünlere adeta talep patlaması yaşıyoruz. Tarih dizileri hediyelik savaş aletlerine ilgiyi arttırdı. Dizilerde bu ürünleri ilk kez görüp hoşuna gidenler bize gelerek bu ürünlerden almak istiyorlar. Biz de hem bu dizileri hem de tarihimizi araştırarak atalarımız ne kullanmış, hangi malzemeden nasıl yapmış bunları bularak insanlara bu ürünleri sunmaya gayret ediyoruz. Şu ana kadar bize gelenlerin tepkisi çok olumlu yönde."

İstenilen ürüne göre yapım süresinin 1 ila 4 günü bulduğunu aktaran Avşar, şunları söyledi:

"Bu dizilerden sonra kılıç, kalkan, kama, hançer gibi ürünlerde talebe yetişemediğimiz zamanlar oluyor. Hatta bir çok insan dizide görüp beğendiği ürünün fotoğrafını çekip bize getiriyor ve yapmamızı istiyor. Biz de elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Özellikle iş yerinde kullanmak isteyenlerden talep geliyor. Örneğin bir müşterimiz gelerek yeni açtığı bürosunda Osmanlı Devleti'ni simgeleyecek ürünler istedi. Biz de kılıç, kalkan, miğfer gibi ürünlerle bürosunu dizayn ediyoruz. Ürünlerimizin sap bölümünde geri dönüşümlü ve doğada bulunan malzemeleri kullanıyoruz. Keçi, inek, manda boynuzu ya da yabani geyiklerin bıraktığı boynuzları kullanıyoruz. Bu nedenle işçiliği ve üretim zamanı uzuyor ama ortaya güzel bir eser çıkıyor."

Yayınlanan dizilere de malzeme gönderdiklerini belirten Avşar, "Bugüne kadar 10'dan fazla parçayı bu dizilere gönderdik. Birebir savaş sahnelerinde kullanmıyorlar ama dekoratif olarak bir çok sahnede ürünlerimiz yer aldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner