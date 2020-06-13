Son dakika haberi! Taraftarlar ilk düdükle desteğe başladı!
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Son dakika haberi! Taraftarlar ilk düdükle desteğe başladı!

Son dakika habere göre Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde tribündeki yerlerini alamayan taraftarlar, stadın dışından bağırarak takımlarına destek verdi.

Son dakika haberi! Taraftarlar ilk düdükle desteğe başladı!
13.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:55

Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde tribündeki yerlerini alamayan taraftarlar, stadın dışından bağırarak takımlarına destek verdi.

Korona virüs önlemleri nedeniyle maçların seyircisiz oynanması, Beşiktaş taraftarına engel olmadı. Antalyaspor maçının başlama düdüğüyle birlikte bir grup siyah-beyazlı taraftar, numaralı tribün olarak tabir edilen tribünün arkasındaki yolda bir araya gelerek maçın ilk düdüğüyle birlikte tezahürat yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar uzun süre takımlarına destek verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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