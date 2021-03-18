Son dakika haberi: Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli hayatını kaybetti

18.03.2021 00:10 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:15
Son dakika haberi: Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu, Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu, Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan yaptığı açıklamada, 6 Mart'ta Jakaya Kikwete Kardiyak Enstitüsüne kaldırılan Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatı kaybettiğini bildirdi. Cenaze töreniyle ilgili düzenlemeler yapılırken ülkenin 14 günlük bir yas sürecine gireceğini duyuran Hassan, bu süreçte Tanzanya'daki tüm bayrakların yarıya indirileceğini ifade etti. - DARÜSSELAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Türkan Şoray Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Deniz Türüç Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 00:15:39. #1.14#
title