Son dakika haberi | Tanzanya'da sınıf yetersizliği nedeniyle 74 bin çocuk okula gidemeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Tanzanya'da sınıf yetersizliği nedeniyle 74 bin çocuk okula gidemeyecek

17.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:56
Son dakika haberi | Tanzanya'da sınıf yetersizliği nedeniyle 74 bin çocuk okula gidemeyecek

Son dakika haberler: Tanzanya'da sınavIarı kazanan 74 binden fazla öğrencinin yeterli sınıf olmadığı gerekçesiyle ocak-mayıs döneminde ortaokula başlayamayacağı bildirildi.

Tanzanya'da sınavIarı kazanan 74 binden fazla öğrencinin yeterli sınıf olmadığı gerekçesiyle ocak-mayıs döneminde ortaokula başlayamayacağı bildirildi.

Bölge Yönetimi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanı Selemani Jafo, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok okulda yeterli sınıfın olmadığını belirtti.

Jafo, "Ortaokul sınavını başarıyla geçen 74 bin 166 çocuk, eksiklikler nedeniyle ocak-mayıs döneminde ortaokula başlayamayacak." dedi.

Ülke genelinde 750 binden fazla öğrencinin ortaokula kayıt yaptırabileceği bilgisini paylaşan Jafo, açılacak sınıflarla okula gidemeyen çocukların da mayıs itibarıyla eğitime başlayabileceğini aktardı.

Tanzanya'da sınıf, öğretmen ve çalışma materyalleri eksikliği nedeniyle birçok öğrenci eğitim alamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Ayşegül Yıldız Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Okan Buruk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kumluca İngiltere Fenerbahçe Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Tanzanya'da sınıf yetersizliği nedeniyle 74 bin çocuk okula gidemeyecek | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 18:09:32. #1.15#
title