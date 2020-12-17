Son dakika haberi | Tanzanya'da sınıf yetersizliği nedeniyle 74 bin çocuk okula gidemeyecek

Son dakika haberler: Tanzanya'da sınavIarı kazanan 74 binden fazla öğrencinin yeterli sınıf olmadığı gerekçesiyle ocak-mayıs döneminde ortaokula başlayamayacağı bildirildi.

Tanzanya'da sınavIarı kazanan 74 binden fazla öğrencinin yeterli sınıf olmadığı gerekçesiyle ocak-mayıs döneminde ortaokula başlayamayacağı bildirildi.

Bölge Yönetimi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanı Selemani Jafo, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok okulda yeterli sınıfın olmadığını belirtti.

Jafo, "Ortaokul sınavını başarıyla geçen 74 bin 166 çocuk, eksiklikler nedeniyle ocak-mayıs döneminde ortaokula başlayamayacak." dedi.

Ülke genelinde 750 binden fazla öğrencinin ortaokula kayıt yaptırabileceği bilgisini paylaşan Jafo, açılacak sınıflarla okula gidemeyen çocukların da mayıs itibarıyla eğitime başlayabileceğini aktardı.

Tanzanya'da sınıf, öğretmen ve çalışma materyalleri eksikliği nedeniyle birçok öğrenci eğitim alamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı