Son dakika haberi: Tanzanya'da aslanların saldırısına uğrayan 3 çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Tanzanya'da aslanların saldırısına uğrayan 3 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Tanzanya'da aslanların saldırısına uğrayan 3 çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Tanzanya'da aslanların saldırısına uğrayan 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Tanzanya'da aslanların saldırısına uğrayan 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Ngorongoro parkı etrafında kayıp sığırlarını arayan 4 çocuğa aslan sürüsü saldırdı.

Saldırıda yaşları 9 ile 11 arasında değişen 3 çocuk hayatını kaybetti.

Saldırıda bir çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Tanzanya'nın kuzeyinde bulunan Ngorongoro parkında aslanlardan başka leopar ve çita gibi birçok hayvan türü koruma altında tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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