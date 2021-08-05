Son dakika haberi: Tanzanya'da aslanların saldırısına uğrayan 3 çocuk hayatını kaybetti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Tanzanya'da aslanların saldırısına uğrayan 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Tanzanya'da aslanların saldırısına uğrayan 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, Ngorongoro parkı etrafında kayıp sığırlarını arayan 4 çocuğa aslan sürüsü saldırdı.
Saldırıda yaşları 9 ile 11 arasında değişen 3 çocuk hayatını kaybetti.
Saldırıda bir çocuğun da yaralandığı belirtildi.
Tanzanya'nın kuzeyinde bulunan Ngorongoro parkında aslanlardan başka leopar ve çita gibi birçok hayvan türü koruma altında tutuluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak