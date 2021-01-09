Son dakika haberi! Tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

09.01.2021 12:04 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:09
Son dakika haberi! Tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen gaz tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen gaz tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Taşköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Hadimli (32) yönetimindeki 42 FP 369 plakalı Renault marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.K. idaresindeki 06 GGZ 57 plakalı Mercedes marka kısmen dolu gaz tankerine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haberi! Tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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