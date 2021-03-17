Tanınmamak için maske takan hırsız, maskeyi çöpe atarken kameralara yakalandı
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Tanınmamak için maske takan hırsız, maskeyi çöpe atarken kameralara yakalandı

17.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:00

Tanınmamak için maske takan hırsız, maskeyi çöpe atarken kameralara yakalandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir marketten para ve içki çaldığı iddia edilen şahıs, hırsızlık yaparken tanınmak için taktığı maskeyi yüzünden çıkarıp çöpe atarken kameralara yakalandı.

Tanınmamak için maske takan hırsız, maskeyi çöpe atarken kameralara yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir marketten para ve içki çaldığı iddia edilen şahıs, hırsızlık yaparken tanınmak için taktığı maskeyi yüzünden çıkarıp çöpe atarken kameralara yakalandı. İçki paralarla birlikte gözaltına alınan şahıs çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan tekel bayiinde hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından şahsın A.Y. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonla şahıs tekel bayinden çaldığı içki ve paralarla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tekel bayiden içki ve para çalan şahıs, tanınmamak için taktığı maske ve giydiği kıyafetleri çöpe atarken güvenlik kameralarına yakalandı. Elindeki içki poşetini yere bırakan şahsın maske ve kıyafetleri çöpe attıktan sonra yürüyerek yoluna devam ettiği görüldü.

Tanınmamak için maske takan hırsız, maskeyi çöpe atarken kameralara yakalandı
Tanınmamak için maske takan hırsız, maskeyi çöpe atarken kameralara yakalandı
Tanınmamak için maske takan hırsız, maskeyi çöpe atarken kameralara yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH

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