Son dakika haberi: Tamir etmek istediği aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Tamir etmek istediği aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta, tamir ettiği sırada hareket eden aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta, tamir ettiği sırada hareket eden aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde aracı bozulan Bulgaristan vatandaşı Atahac C. (61), tamir etmek için tırın altına girdi.

Bu sırada hareket eden araçla sürüklenen Atahac C., 50 metre sürüklendikten sonra manevra yaparak duran tırın altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik amaçlı trafiğe kapatılan caddede, olay yeri ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Son dakika haberi: Tamir etmek istediği aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Tamir etmek istediği aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Tamir etmek istediği aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Tamir etmek istediği aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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