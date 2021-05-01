Son dakika haberi | Tam kapanmada jandarmadan sıkı denetim
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Son dakika haberi | Tam kapanmada jandarmadan sıkı denetim

Son dakika haberi | Tam kapanmada jandarmadan sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'un Alaçam ilçesinde, 17 günlük tam kapanmanın başlamasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, 17 günlük tam kapanmanın başlamasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte, Alaçam Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçe genelinde oluşturulan uygulama noktalarında sıkı denetimler yaptı. İlçeye giriş noktalarında, yapılan denetimlerde durdurdukları araçlarda vatandaşların izin ve seyahat belgelerini tek tek kontrol etti. Kırsal mahallerde de devam eden denetimlerde ekip aracından sık sık anons yaparak vatandaşları uyardı. - SAMSUN

Son dakika haberi | Tam kapanmada jandarmadan sıkı denetim
Son dakika haberi | Tam kapanmada jandarmadan sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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