Son dakika haberi... Tam kapanma kararları tek yön aramalarını artırdı

Son dakika gelişmesine göre Memleketine, yazlığına ya da ailelerinin yanına gitmek isteyenlerin, şehirler arası seyahatin özel izne bağlı olacağı 29 Nisan öncesi yolculuk yapmak için aramalarını hızlandırdığını belirten Enuygun.

Memleketine, yazlığına ya da ailelerinin yanına gitmek isteyenlerin, şehirler arası seyahatin özel izne bağlı olacağı 29 Nisan öncesi yolculuk yapmak için aramalarını hızlandırdığını belirten Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Tam kapanma açıklamalarıyla beraber Enuygun'da yapılan uçak bileti aramaları 6,5 kat, otobüs bileti aramaları da 15 kat arttı." ifadesini kullandı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı tam kapanma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasıyla ilgili kararlar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehir değiştirmek isteyenleri online bilet aramasına yöneltti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Kararın açıklanmasıyla birlikte Enuygun'dan yapılan bilet aramalarında ciddi bir artışın meydana geldiğini bildirdi.

Hacıbayramoğlu, memleketine, yazlığına ya da ailelerinin yanına gitmek isteyenlerin, şehirler arası seyahatin özel izne bağlı olacağı 29 Nisan öncesi yolculuk yapmak için aramalarını hızlandırdığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tam kapanma açıklamalarıyla beraber Enuygun'da yapılan uçak bileti aramaları 6,5 kat, otobüs bileti aramaları da 15 kat arttı. Uçak biletinde İzmir, İstanbul, Van, Diyarbakır, otobüs biletinde ise Ankara, İstanbul, Van, İzmir ve Adana en çok bilet araması yapılan şehirler oldu. Bu günler için bilet satın alanların yüzde 93'ü tek yönlü ve yüzde 87'si de tek kişilik bilet satın almayı tercih etti. Olası durumlara karşı biletinizi koşulsuz iptal edebileceğiniz Bilet İptal Güvencesi'ni tercih edenlerin sayısı da ikiye katlandı."

Otel ve uçak rezervasyonu bulunanlar ne yapacak?

29 Nisan akşamından 17 Mayıs sabahına kadarki süre için daha önce Enuygun'dan uçak bileti satın alanlar, hava yollarının belirleyeceği yeni şartlara göre işlem yapabilecek. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre otel rezervasyonu bulunanlar da seyahat kısıtlamasından muaf sayılmayacak. Seyahat için zorunlu halleri bulunanlar otel konaklaması yapabilecek. 29 Nisan akşamı başlayacak tam kapanma kararına göre şehirlerarası seyahatler özen izne bağlı olacak. Cenaze, asker terhisi, son 5 gün içerisinde o şehre gelip ikamet adresine geri dönecekler, hastane tedavisi görüp taburcu olanlar gibi özel haller dışında şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Seyahat İzin Belgesi Alo 199 ya da e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz