Son dakika haberi | Talas'ta küresel ısınma tiyatroyla anlatıldı

Talas Belediyesi, küresel ısınmayı konu edinen tiyatro oyununu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinde tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Sahne Tiyatrosu grubu tarafından "Kutuplarda Ayrımcılık" isimli tek perdelik oyun online olarak sahnelendi.

Belediye Meclis Salonu'nda sahnelenen oyunda küresel ısınmaya dikkat çekilerek kutuplardaki yaşama ve giderek artan ısınmaya karşı insanların bakış açısı ele alındı.

Oyun Talas Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla binlerce kişiye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil