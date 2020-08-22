Son dakika haberi! Taksisi durakları arasındaki silahlı kavga kamerada Son dakika 3. sayfa haberine göre Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 14 taksiciden 4'ü tutuklandı.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 14 taksiciden 4'ü tutuklandı. Silahlı saldırı anına ilişkin görüntülerin ortaya çıktığı saldırıya ilişkin polisin detaylı çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta taksi durakları arasında çıkan ve bir taksicinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta faaliyet gösteren Şafak Taksi durağı çalışanları ile Hastane Taksi durağı çalışanları arasında 17 Ağustos'ta kavga çıktı.

Taksi durağına giderek rastgele ateş açıp araçlara zarar verdiler

Şafak taksi durağındaki çalışanlar tarafından darba uğrayan Hastane Taksi çalışanları aynı günün gecesinde üç araçla Şafak taksi durağı önüne geldi. Araçtan inen taksiciler "Kim bu durağın sahibi" diyerek rastgele etrafa ateş açmış ve ellerindeki sopalarla duraktaki taksilere zarar vermişlerdi. Olay sırasında Şafak taksi çalışanlarının da karşılık verilmesi üzerine çıkan silahlı çatışmada Hastane taksi grubundan Taner Aras isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

14 taksici gözaltına alındı

Olayın ardından çok yönlü çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karışan iki taksici grubundan toplan 14 taksiciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen taksicilerden 4'ü tutuklanırken 10 taksici de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki grup arasındaki çatışma kamerada

Olayda silah kullanan ve olaya dahil olan diğer şahısların tespitine yönelik polisin çalışmaları sürerken meydana gelen silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde 3 aracın taksi durağına geldikleri görülüyor. Ardından iki grup arasında silahlı çatışma çıktığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA