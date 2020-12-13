Son dakika haberi! Taksim'deki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın
13.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:10
Son dakika haberi: Taksim'de bulunan, Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı.
Taksim'de bulunan, Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
- İstanbul
Taksim Meydanı'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde, saat 09.10 sıralarında, elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek duman tahliyesi yaptı. Yangında, elektrik panosunun hasar gördüğü öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ