Son dakika haberi | Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi | Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, AKM inşaatında kullanılan kompresör makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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Son dakika haberi | Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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