Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu

06.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:35

Taksim'de bir taksi müşterisini otelin önüne bırakırken üzerinden geçtiği otomatik mantarın yükselmesi sonucu kazaya karıştı.

Taksim'de bir taksi müşterisini otelin önüne bırakırken üzerinden geçtiği otomatik mantarın yükselmesi sonucu kazaya karıştı. İlginç kaza taksi sürücüsü ve yolcularda paniğe neden oldu.

Taksim'de bir otelin önünde ilginç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 TDY 84 plakalı taksi müşterilerini otele bırakmak için otomatik olarak açılıp kapanan 'mantar' diye tabir edilen engelden geçmek istedi. Önce mantarın önünde duran taksi daha sonra açılmasıyla geçmek için hareket etti.

YAKIT DEPOSU PATLADI

Tam o sırada üzerinden geçerken otomatik mantar bilinmeyen bir sebeple kapanmaya başladı. Taksi bir anda engele takılırken yakıt deposu büyük bir gürültüyle patladı. Kazayla beraber aracın hava yastıkları açıldı. Talihsiz olayda yaralanan olmazken taksi sürücüsü ve yolcular büyük panik yaşadı.

Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri panik olan taksi sürücüsünü bir süre teselli etti. Ardından taksi çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(İHA)

Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir depremi Denizli'de panik oluşturdu
İzmir depremi Denizli'de panik oluşturdu
- Taksim'de drone destekli korona virüs denetimi
- Taksim'de drone destekli korona virüs denetimi
Son dakika haberi! Taksim'de çaycıların kavgası kamerada
Son dakika haberi! Taksim'de çaycıların kavgası kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Halil Sezai Demet Evgar Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Mehmet Topal Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 11:35:13. #1.15#
title