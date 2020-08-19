Son dakika haberi... Taksim'de iki dilenci kadın birbirine girdi...Kavga anı kamerada
Bir son dakika haberine göre Taksim'de iki dilenci kadın birbirine girdi.
19.08.2020 09:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:01
Taksim'de iki dilenci kadın birbirine girdi...Kavga anı kamerada
Dilenci kadınların kavgasını vatandaş ayırdı
İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda iki dilenci kadın bilinmeyen bir sebepten birbirine girdi. Dilenci kadınların kavgasını vatandaş ayırdı. Kavga anları telefon kamerasına yansıdı.
Olay, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda dün meydana geldi. Meydanda dilencilik yapan iki kadın henüz bilinmeyen bir sebepten birbirine girdi. Kadınların kavgasını bir vatandaş ayırdı. Kavga anları telefon kamerasına yansıdı.
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Kaynak: İHA