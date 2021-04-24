Son dakika haberi | Taklalar atarak ters dönen otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi | Taklalar atarak ters dönen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Taklalar atarak ters dönen otomobilin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, kontrolünden çıkan otomobilin taklalar atarak, ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada Yusuf Cavlak (36), hayatını kaybetti.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, kontrolünden çıkan otomobilin taklalar atarak, ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada Yusuf Cavlak (36), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Sivas kara yolu Bahçelievler mevkisinde meydana geldi. Yusuf Cavlak yönetimindeki 44 AAY 246 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Cavlak, sıkıştığı aracından itfaiyeciler tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Cavlak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol ise aracın kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Yusuf Cavlak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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