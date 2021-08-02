Takla atan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
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Takla atan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Takla atan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti üç kişi yaralandı.

- Takla atan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti üç kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.40 sıralarında Konya Ankara Karayolu üzeri Kulu'ya bağlı Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine gitmekte olan Gökhan Tekmanlı idaresindeki 06 CMJ 277 plakalı Fiat marka otomobil, Ömeranlı Mahallesi çıkışında kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar ise kazayı görenler tarafından çıkartıldı. Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Rabia Tekmanlı ve Selim Ayaz Tekmanlı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sağlık durumları ciddi olan Gökhan Tekmanlı ve Selim Ayaz Tekmanlı ise burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya'ya sevk edildi. Ancak yolda durumu ağırlaşan Selim Ayaz Tekmanlı için Cihanbeyli Devlet Hastanesine girildi. 3 yaşındaki çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Keleş

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