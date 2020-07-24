Son dakika haberi: Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
24.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:17
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Karapınar ilçesinde motosikletin takla atması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.A. (17) idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Kaynak: İHA